Арсенал в гостях не сумел победить Бернли

2 февраля проходят матчи 25-го тура Английской Премьер-лиги. «Арсенал» потерял очки на выезде в поединке против «Бернли».

«Канониры» сыграли 4-й матч подряд вничью и никак не могут наладить свою игру в текущем сезоне. У команды лишь 31 очко, и она делит 10–13 места. Столько же набрал и «Бернли».

АПЛ. 25-й тур

«Бернли» – «Арсенал» – 0:0

«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Родригес, Вуд, Макнейл.

«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Мустафи, Бельерин, Озил (Уиллок, 63), Джака, Гендузи, Ляказетт (Нкетиа, 89), Обамеянг, Сака (Торрейра, 46), Мартинелли.

Предупреждения: Озил, 44. Джака, 55. Торрейра, 57. Тарковски, 82.

Судья: Кавана (Англия).

Бернли. Стадион «Терф Мур».

Турнирная таблица Премьер-лиги