Арсенал в гостях не сумел победить Бернли

2 февраля проходят матчи 25-го тура Английской Премьер-лиги. «Арсенал» потерял очки на выезде в поединке против «Бернли».
«Канониры» сыграли 4-й матч подряд вничью и никак не могут наладить свою игру в текущем сезоне. У команды лишь 31 очко, и она делит 10–13 места. Столько же набрал и «Бернли».
АПЛ. 25-й тур
«Бернли» – «Арсенал» – 0:0
«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Родригес, Вуд, Макнейл.
«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Мустафи, Бельерин, Озил (Уиллок, 63), Джака, Гендузи, Ляказетт (Нкетиа, 89), Обамеянг, Сака (Торрейра, 46), Мартинелли.
Предупреждения: Озил, 44. Джака, 55. Торрейра, 57. Тарковски, 82.
Судья: Кавана (Англия).
Бернли. Стадион «Терф Мур».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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