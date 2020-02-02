Арсенал в гостях не сумел победить Бернли

«Канониры» никак не могут наладить свою игру в текущем сезоне

  • 02.02.2020 17:56
  • 275 просмотров
  • 1 комментарий
Арсенал в гостях не сумел победить Бернли
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2 февраля проходят матчи 25-го тура Английской Премьер-лиги. «Арсенал» потерял очки на выезде в поединке против «Бернли».

«Канониры» сыграли 4-й матч подряд вничью и никак не могут наладить свою игру в текущем сезоне. У команды лишь 31 очко, и она делит 10–13 места. Столько же набрал и «Бернли».

АПЛ. 25-й тур

«Бернли» – «Арсенал» – 0:0

«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Родригес, Вуд, Макнейл.

«Арсенал»: Лено, Давид Луиз, Мустафи, Бельерин, Озил (Уиллок, 63), Джака, Гендузи, Ляказетт (Нкетиа, 89), Обамеянг, Сака (Торрейра, 46), Мартинелли.

Предупреждения: Озил, 44. Джака, 55. Торрейра, 57. Тарковски, 82.

Судья: Кавана (Англия).

Бернли. Стадион «Терф Мур».

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    ihor7003
      ihor7003, 02.02.2020 18:27
    0
    Что то думал что у Артеты будут лучше результаты!!!!!!!!!
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    ihor7003
      ihor7003, 02.02.2020 18:27
    0
    Что то думал что у Артеты будут лучше результаты!!!!!!!!!
    Ссылка
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