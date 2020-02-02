Кельн и Вольфсбург одержали победы в Бундеслиге

Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляют «Бавария» и «РБ Лейпциг»

  • 02.02.2020 21:52
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Кельн и Вольфсбург одержали победы в Бундеслиге
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2 февраля прошли матчи 20-го тура чемпионата Германии. «Кельн» и «Вольфсбург» одержали победы в Бундеслиге.

Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляют: «Бавария» (42 очка), «РБ Лейпциг» (41), «Боруссия» Д и «Боруссия» М (по 39), «Байер» и «Шальке» (по 34).

Бундеслига. 20-й тур

«Кельн» – «Фрайбург» – 4:0

 Голы: Борнов, 29 (1:0). Кордоба, 55 (2:0). Эхизибуэ, 90+1 (3:0). Якобс, 90+3 (4:0).

«Падерборн» – «Вольфсбург» – 2:4

Голы: Цолински, 22 (1:0). Кнохе, 26 (1:1). Гинчек, 40 (1:2). Гинчек, 60 (1:3). Василиадис, 72 (2:3). Арнольд, 76 (2:4).

«Падерборн»: Цингерле, Янс (Хюнемайер, 46), Штродик, Хольтманн, Шонлау, Антви-Аджей, Сабири, Прегер, Василиадис, Цолински (Мамба, 61), Србени (Михель, 74).

«Вольфсбург»: Кастелс, Кнохе, Руссийон, Виллиам, Понграчич, Гилавоги (Герхардт, 84), Мехмеди (Жуан Виктор, 90+3), Арнольд, Штеффен, Шлагер, Гинчек (Клаус, 74).

Предупреждения: Гилавоги, 10. Штеффен, 33. Понграчич, 57. Штродик, 64. Хюнемайер, 75. Василиадис, 80.

Удаление: Хольтманн, 33.

Судья: Иттрих (Германия).

Падерборн. Стадион «Бентелер-Арена».

Турнирная таблица Бундеслиги

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Источник — Sport.ua

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