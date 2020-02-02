Боруссия Д феерит в Бундеслиге, но этого может быть недостаточно

Три последние феерические победы дортмундской «Боруссии» сделали ее главным откровением нового 2020-го года, а ее новичка Холанда – и вовсе самым упоминаемым форвардом континента. Пятнадцать мячей в трех турах – это действительно круто, а семь голов за 136 минут – еще круче. В итоге желто-черная «Боруссия» вернулась в чемпионскую гонку, а Холанд более чем убедительно заменил убывшего на Пиренеи Алькасера. Очередные лестные эпитеты можно и нужно адресовать и менеджменту «Боруссии», который в условиях жесточайшей конкуренции все так же способен находить более чем достойный «ответ Чемберлена». Только вот утверждать, что с этими тремя феерическими победами «Боруссия» решила все свои проблемы и снова будет на коне, вряд ли можно. Как и называть «вторым Месси» ее норвежского новичка. Да и сам клуб, как по мне, пока что не тянет на статус феномена. Почему? Давайте разбираться.

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Конкурировать в Бундеслиге с «Баварией» в глобальном плане очень и очень сложно. Практически нереально. Даже если твоя команда будет сильнее мюнхенской, и на какое-то время вырвется вперед – и на финише тоже – мюнхенский суперклуб сделает все возможное, чтобы отыграться и выйти опять на вершину. Причем зачастую «Бавария» не гнушается такими методами, как скупкой лидеров своих заклятых соперников. Поэтому не так давно именно баварцы для тамошней публики слыли самой ненавистной командой. Пока не появился «Лейпциг». Но выскочке до «Звезды Юга» еще действительно, как до звезд. Потому что практически все звезды немецкого чемпионата в итоге оказываются на «Альянц-Арене». Вспомните, как в Мюнхен перебиралась лидеры «Вердера» Баслер, Писарро Йеремис, Клозе, Гнабри, Исмаэль, «Байера» - Баллак, Зе Роберто и Лусио, «Шальке» - Нойер и вот теперь Нюбель, Гладбаха – Маттеус и Эффенберг, «Штуттгарта» - Марио Гомес. Регулярно пополняет этот список «переходов с целью ослабить конкурента» и дортмундская «Боруссия». Последние примеры – Хуммельс, Гетце и Левандовски. Как конкурировать с таким монстром, если твои финансовые возможности, да и статус тоже, существенно ниже?

Как показывает практика последних лет, конкурировать все-таки можно. Олицетворением конкуренции «Баварии» на внутреннем рынке можно назвать желто-черную «Боруссию». Если мюнхенцы стараются скупить все сливки с немецкого (и не только оного) трансферного рынка, то дортмундцы предпочитают покупать не только зрелых игроков, но и молодых, еще не засветившихся футболистов, и превращать их в настоящих звезд. Чтобы потом выгодно продать их. И не только в «Баварию». Последние достижения «шмелей» в этой связи – многомиллионные трансферы Дембеле в «Барселону» и Обамеянга в «Арсенал». А на подходе трансфер Санчо: вряд ли Дортмунду удастся удержать этого самородка. Но, если резюмировать эту краткую часть, можно констатировать, что конкуренция нынешней «Боруссии» позволяет команде оставаться на плаву, быть на хорошем уровне, но вот перещеголять «Баварию» пока не получается.

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В начале нынешнего сезона «Бавария» только за двух своих новичков – Эрнандеса и Павара – заплатила 115 миллионов евро. Ответ «Боруссии» оказался очень достойным: пришли молодые Шульц, Брандт и Азар-младший. За всех троих «Дортмунд» заплатил порядка 75 миллионов – копейки по нынешним меркам (особенно если учесть, что на продаже Пулишича «шмели» заработали 65 млн). А еще в «Боруссию» вернулся из «Баварии» Хуммельс.



Твиттер Боруссии Д. Матс Хуммельс

Да-да, оказывается, есть и обратный путь, из Мюнхена в Дортмунд (ранее по этой дорожке последовал Гетце). Старина Матс был призван стать таким себе дядькой для молодой и зеленой защиты «Боруссии». Он хоть и потерял скорость, но по умению сыграть на «втором этаже» и выдать первую передачу в атаку все еще остается одним из лучшим в Бундеслиге.

С таким пополнением «Боруссия» всерьез могла претендовать на титул. Именно «шмелей» немецкие специалисты и болельщики рассматривали в качестве главного оппонента «мюнхенской машины». Но первую половину сезона для «Боруссии» из Дортмунда нельзя окрасить в один яркий цвет; в этой палитре будет достаточно и серых тонов.

Сейчас, после 20-го тура чемпионата Германии, когда в активе «Боруссии» аж 56 забитых мячей (больше только у «Баварии» - 58), сложно поверить, что в начале сезона «желто-черные» испытывали проблемы в атаке. И у проблем этих была конкретная фамилия – Алькасер. Испанец в прошлом сезоне был главной забивной силой «Боруссии», и в текущем чемпионате была сделана ставка именно на него, но из-за травмы в начале октября Пако выбыл надолго из игры. А когда восстановился, выйти на прежний уровень не удалось. Именно из-за травмы этого форварда и его неоптимальной формы «Боруссия», обычно играющая с одним нападающим на острие, сбавила обороты в осенней части сезона.



Твиттер Боруссии Д. Эрлинг Холанд

А так как равноценной замены Пако не было, функции Алькасера, то бишь единственного форварда в его отсутствие исполняли Ройс, Брандт и Гетце. Когда стало понятно, что Алькасер уже не вернется на свой прежний уровень (прошлого сезона), дортмундский клуб вышел на трансферный рынок в поисках нападающего. Высочайшая квалификация менеджмента «Боруссии», в частности, селекционного отдела, позволила заполучить в недавно закрывшееся окно одного из главных молодых талантов континента – норвежского форварда Холанда. Футболист, «взорвавший» своей игрой групповой турнир нынешней Лиги чемпионов, оказался на «Сигнал Идуна Парке». Хотя на этого нападающего претендовали клубы с куда более вместительным кошельком – «Барса», «МЮ», «Ювентус». 19-летний нападающий феерически стартовал в Бундеслиге: семь голов в трех матчах. Супер результативная игра Эрлинга позволила дортмундским болельщикам забыть о потере Алькасера, ушедшего в «Вильярреал». Но об этом чуть позже.

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В первой части сезона неожиданно сказались проблемы «Боруссии» в защите. Так уж получилось, что в команде «в живых» осталось лишь три центральных защитника – прибывший Хуммельс, Аканджи и Загаду. В то время как в последнее по счету летнее трансферное окно «Боруссия» продала сразу двух толковых центрбеков – Диалло и Топрака. Желание дортмундцев заработать на «ликвидном товаре» легко понять, но порой оно выходит за рамки необходимого баланса. Часто так получалось, что тренеру команды Фавру приходилось использовать на позиции центрального защитника номинального опорника Вайгля.

В общем, травма Алькасера, проблемы в центре защиты, «изношенность» незаменимых Ройса, Санчо и Витселя наряду с «короткой» скамьей для запасных привели к тому, что «Боруссия» в осенней части сезона не смогла составить конкуренцию лидерам Бундеслиги.

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Отдельная история – наставник «Боруссии». Фавра можно назвать настоящим реаниматором кризисных команд. Люсьен в 2015-м привел Гладбах к третьему месту в Бундеслиге, а до этого – в 2009-м, с «Гертой» занял высокое четвертое место. Отлично поработал швейцарец и с «Ниццой», которую в первый же свой сезон привел к «бронзе» чемпионата Франции. Только вот беда: вторые сезоны на посту наставника Фавру доселе не удавались. После успеха с «Гертой» в следующем чемпионате подопечные Фавра потерпели шесть поражений подряд, и тренеру указали на дверь. В Гладбахе его уволили после пяти поражений кряду, а после третьего места его «Ницца» на второй год опустилась на восьмое, что и стало причиной расставания. Отчасти похожая тенденция для Фавра наблюдалась и в текущем чемпионате, когда после успешного прошлого сезона его команда в новом старте забуксовала.



Твиттер Боруссии Д

Однако весеннюю часть сезона 2019/2020 «Боруссия» начала явно «за здравие». В трех последних поединках «шмели» забили пятнадцать мячей, семь из которых – на счету новичка Холанда. Поверженными оказались:

«Аугсбург» (5:3)

«Кельн» (5:1)

и «Унион» (5:0)

Добытые очки позволили команде снова вклиниться в чемпионскую гонку – идущая сейчас третьей «Боруссия» отстает от лидирующей «Баварии» всего на три пункта.

С приходом Холанда дортмундцам, похоже, удалось решить проблемы в атаке. В отличной форме сейчас и Ройс с Санчо. Похоже, стабилизировалась игра команды и в центре защиты: Хуммельс с Аканджи составили неплохой дуэт. Но, при всем уважении к последним голеадорским подвигам команды, все же нужно отметить, что последние виктории добыты над непритязательными середняками-аутсайдерами. Да, в этих поединках атака «Боруссии» была и разрушительной, и изящной, но все-таки настоящие выводы нужно делать со следующих поединков. Хотя бы с ближайшего – против крепкого «Байера». Да и лобовые матчи против непосредственных конкурентов – а их в нынешнем на удивление конкурентном чемпионате Германии хоть пруд пруди - не за горами.

Там и посмотрим, насколько Холанд неудержим. И насколько Ройс, Витсель и Гетце двужильные, а Фавр преодолел проклятие «второго сезона».

Валерий ВАСИЛЕНКО