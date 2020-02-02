Стаховский обыграл россиянина в квалификации турнира в Монпелье

Украинец оказался сильнее Алексея Ватутина

  • 02.02.2020 16:24
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Стаховский обыграл россиянина в квалификации турнира в Монпелье
© ФТУ. Сергей Стаховский

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский (ATP №153)  с победы начал борьбу за выход в основной этап турнира серии ATP во французском Монпелье.

В первом матче украинец в трех сетах обыграл россиянина Алексея Ватутина (ATP №207). Матч закончился со счетом 6:3, 5:7, 6:1.

За свою карьеру Сергей Стаховский выступал на кортах Монпелье только один раз: в 2013 году дошел на турнире до четвертьфинала.

В финале квалификации Стаховский сыграет с победителем матча Хироки Мория - Данипо Петрович. 

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Источник — Sport.ua

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