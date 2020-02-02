Александр КАРАВАЕВ: «Футболисты не пьют до изнеможения и конвульсий»

Игрок «Динамо» Александр Караваев рассказал об употребления алкоголя футболистами:

- Есть ребята, которые ни разу в жизни не употребляли алкоголь: Зинченко, Андриевский. Это показатель — если ты не пьешь, то не пьешь никогда. А некоторые футболисты говорят, что не пьют, но каждый выпивал бокал пива или вина на каком-то празднике или в отпуске. Почему нет? Или собраться командой в выходной день. Все команды так собираются. Просто все думают, что если ты футболист, то пьешь до изнеможения и конвульсий. Нет такого, все же умные ребята.

— В «Динамо» есть человек, который может всех собрать и сказать, мол, давайте выпьем и поговорим?

— Есть. Буяльский, бывает, предлагает. Сидорчук. Предлагают ребята, которые давно в команде.