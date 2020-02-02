Гол Петряка принес победу МОЛ Фехервару в чемпионате Венгрии

Украинский полузащитник Иван Петряк, выступающий за венгерский МОЛ «Фехервар», отметился результативным ударом в гостевом матче своей команды против «Уйпешта».

Украинец появился на поле после выхода на замену в середине второго тайма, а на 84-й минуте отметился взятием ворот. Гол Петряка стал победным: МОЛ «Фехервар» обыграл соперников со счетом 1:0.

После 18-ти туров национального чемпионата МОЛ «Фехервар» идет на втором месте турнирной таблицы, отставая от «Ференцвароша» на шесть очков.