22-й тур
Валенсия
1:0
Сельта
01.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Гол Солера принес Валенсии победу над Сельтой

Футболист хозяев отличился на 77-й минуте встречи

  • 01.02.2020 23:57
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Гол Солера принес Валенсии победу над Сельтой
© ФК Валенсия

В поединке 22-го тура чемпионата Испании по футболу «Валенсия» дома обыграла «Сельту» со четом 1:0.

Единственный гол забил 23-летний полузащитник «летучих мышей» Карлос Солер на 77-й минуте встречи.

«Валенсия» — «Сельта» — 1:0
Гол: Солер, 77

«Валенсия»: Доменек, Гарай (Диакаби, 43), Флоренци (Родриго, 53), Гайя, Васс, Парехо, Солер, Ферран Торрес, Коклен, Габриэл Паулиста, Макси Гомес (Гамейро, 85).
«Сельта»: Рубен Бланко, Васкес, Мурильо, Айду, Оласа, Йокушлу, Рафинья, Бельтран (Санти Мина, 82), Араухо (Систо, 73), Аспас, Фернандес (Смолов, 78).
Предупреждения: Габриэл Паулиста (20), Васс (33), Васкес (40), Флоренци (50), Рафинья (65), Макси Гомес (80), Систо (89), Коклен (90), Доменек (90).

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Источник — Sport.ua

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