Лейпциг спасся в матче с Боруссией М

В поединке 20-го тура чемпионата Германии по футболу «Лейпциг» дома сыграл вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха (2:2).
К 35-й минуте хозяева уступали со счетом 0:2, но сумели избежать поражения. Решающий гол на 89-й минуте встречи забил Нкунку.
«Лейпциг» — «Боруссия» Менхенгладбах — 2:2
Голы: Плеа, 24, Хофманн, 35 — Шик, 50, Нкунку, 89
«Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн, Мукиеле (Шик, 46), Лаймер, Адамс (Ольмо, 69), Нкунку, Забитцер, Форсберг (Поульсен, 46), Вернер.
«Боруссия» Менхенгладбах: Зоммер, Эльведи, Вендт, Гинтер, Лайнер, Нойхаус (Джонсон, 90), Хофманн, Закария, Крамер (Штробль, 29), Тюрам (Эмболо, 63), Плеа.
Предупреждения: Нойхаус (18), Плеа (61), Эльведи (61), Эмболо (69), Вернер (73).
Удаление: Плеа (61).
Источник — Sport.ua
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