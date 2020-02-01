20-й тур
РБ Лейпциг
2:2
Боруссия М
01.02.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Лейпциг спасся в матче с Боруссией М

Хозяева отыгрались на 89-й минуте встречи

  • 01.02.2020 21:54
  • 409 просмотров
  • 0 комментариев
Лейпциг спасся в матче с Боруссией М
© ФК Лейпциг

В поединке 20-го тура чемпионата Германии по футболу «Лейпциг» дома сыграл вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха (2:2).

К 35-й минуте хозяева уступали со счетом 0:2, но сумели избежать поражения. Решающий гол на 89-й минуте встречи забил Нкунку.

«Лейпциг» — «Боруссия» Менхенгладбах — 2:2
Голы: Плеа, 24, Хофманн, 35 — Шик, 50, Нкунку, 89

«Лейпциг»: Гулачи, Хальстенберг, Упамекано, Клостерманн, Мукиеле (Шик, 46), Лаймер, Адамс (Ольмо, 69), Нкунку, Забитцер, Форсберг (Поульсен, 46), Вернер.
«Боруссия» Менхенгладбах: Зоммер, Эльведи, Вендт, Гинтер, Лайнер, Нойхаус (Джонсон, 90), Хофманн, Закария, Крамер (Штробль, 29), Тюрам (Эмболо, 63), Плеа.
Предупреждения: Нойхаус (18), Плеа (61), Эльведи (61), Эмболо (69), Вернер (73).
Удаление: Плеа (61).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности