Александр ЗИНЧЕНКО: «Я пришел в Манчестер Сити ноунеймом»

23-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины по футболу Александр Зинченко рассказал о сложностях адаптации за рубежом.

«Что такое ключ к Европе? Это прежде всего язык. Для многих это — непреодолимый барьер.

У тебя здесь нет столько друзей, сколько дома. Другой уровень футбола. Ты пришел — никто тебя не знает. Ты все должен доказывать сначала, с первого дня, как это было со мной в «Сити». Ну хорошо, ты футболист из Академии футбола «Шахтера». Так футболистов из академий лондонских «Арсенала», «Челси» и «Лестера» здесь немало. А тут пришел я — ноунейм (от англ. «no name» — безвестный — прим. ред.). Это психологически очень сложно. Очень! Теперь я адаптировался. Английский — на нем на бытовом уровне я говорил еще в школе», — рассказал Зинченко.

Зинченко перешел в «Манчестер Сити» летом 2016-го года из российской «Уфы». В текущем сезоне Александр провел за «горожан» 15 матчей во всех турнирах, где забил один мяч.