Александр ЗИНЧЕНКО: «Я пришел в Манчестер Сити ноунеймом»

Украинский игрок «горожан» рассказал, где искать ключ к Европе

  • 01.02.2020 21:24
  • 470 просмотров
  • 2 комментария
Александр ЗИНЧЕНКО: «Я пришел в Манчестер Сити ноунеймом»
© ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко

23-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины по футболу Александр Зинченко рассказал о сложностях адаптации за рубежом.

«Что такое ключ к Европе? Это прежде всего язык. Для многих это — непреодолимый барьер.

У тебя здесь нет столько друзей, сколько дома. Другой уровень футбола. Ты пришел — никто тебя не знает. Ты все должен доказывать сначала, с первого дня, как это было со мной в «Сити». Ну хорошо, ты футболист из Академии футбола «Шахтера». Так футболистов из академий лондонских «Арсенала», «Челси» и «Лестера» здесь немало. А тут пришел я — ноунейм (от англ. «no name» — безвестный — прим. ред.). Это психологически очень сложно. Очень! Теперь я адаптировался. Английский — на нем на бытовом уровне я говорил еще в школе», — рассказал Зинченко.

Зинченко перешел в «Манчестер Сити» летом 2016-го года из российской «Уфы». В текущем сезоне Александр провел за «горожан» 15 матчей во всех турнирах, где забил один мяч.

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Источник — Новое время

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Комментарии
    Николай Самохин
    online
      Николай Самохин, 01.02.2020 21:36
    0
    Мова
    Ссылка
    Николай Самохин
    online
      Николай Самохин, 01.02.2020 21:34
    0
    Мова й таланту завадить.
    Ссылка
    Николай Самохин
    online
      Николай Самохин, 01.02.2020 21:36
    0
    Мова
    Ссылка
    Николай Самохин
    online
      Николай Самохин, 01.02.2020 21:34
    0
    Мова й таланту завадить.
    Ссылка
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