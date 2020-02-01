«Ювентус» в последнее время выглядит не так уверенно, как мы привыкли по прошлым сезонам, однако команда пока сохраняет лидерство в чемпионате, опережая «Интер» на 3 очка. В минувшем туре и вовсе последовало поражение от кризисного «Наполи» с результатом 1:2. Для туринцев эта неудача стала первой с декабря, и такая ситуация только оживила борьбу за титул, ведь рядом не только «Интер», но и набравший невероятный ход «Лацио».

«Что касается следующего соперника, «Фиорентины», то команда зависла в середине таблицы, хотя в чемпионате Италии не проигрывает 4 тура кряду, в том числе сыграв вничью с «Наполи».

Несмотря на статус фаворита, стоит обозначить проблемы «Ювентуса» в атаке. Команда забила 40 голов, и сразу три команды сумели забить больше, а «Аталанта» с 57 мячами и вовсе доминирует в этом плане в Серии A.

Да и оборона у туринцев сейчас не лучшая в первенстве, но на своем поле с «Фиорентиной» команда Сарри должна справиться.

2 февраля, воскресенье