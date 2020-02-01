Ювентус - Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Принципиальный матч в чемпионате Италии

  • 01.02.2020 20:45
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Ювентус - Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© twitter.com/juventusfcen

«Ювентус» в последнее время выглядит не так уверенно, как мы привыкли по прошлым сезонам, однако команда пока сохраняет лидерство в чемпионате, опережая «Интер» на 3 очка. В минувшем туре и вовсе последовало поражение от кризисного «Наполи» с результатом 1:2. Для туринцев эта неудача стала первой с декабря, и такая ситуация только оживила борьбу за титул, ведь рядом не только «Интер», но и набравший невероятный ход «Лацио».

«Что касается следующего соперника, «Фиорентины», то команда зависла в середине таблицы, хотя в чемпионате Италии не проигрывает 4 тура кряду, в том числе сыграв вничью с «Наполи».

Несмотря на статус фаворита, стоит обозначить проблемы «Ювентуса» в атаке. Команда забила 40 голов, и сразу три команды сумели забить больше, а «Аталанта» с 57 мячами и вовсе доминирует в этом плане в Серии A.

Да и оборона у туринцев сейчас не лучшая в первенстве, но на своем поле с «Фиорентиной» команда Сарри должна справиться.

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2 февраля, воскресенье

«Ювентус» — «Фиорентина»
Турин. Начало - в 13:30
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
Прогноз Sport.ua — 2:0
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Источник — Sport.ua

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