Александр ЗИНЧЕНКО: «Смотрел на Сильву — и слезы на глаза наворачивались»

23-летний украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о непростой ситуации, в которой оказался его одноклубник Давид Сильва, и отметил поддержку футболиста со стороны команды.

У новорожденного малыша Давида Сильвы были большие проблемы со здоровьем — ребенок родился в Испании недоношенным и почти полгода провел в больнице.

«Силва тогда тяжело переживал. Постоянно был в перелетах. Отыграл игру — и сразу же из раздевалки в аэропорт, летел к своему сыну и девушке. Я видел, как он каждый раз приходит после игры в раздевалку, открывает шкафчик и первым делом читает СМС-сообщения. Смотрел на него, и у меня слезы на глаза наворачивались. Слава Богу, все обошлось.

Когда мы выиграли Премьер-лигу, у нас был парад. Команда ехала на автобусе. Болельщики «МанСити» заполнили всю площадь и соседние улицы. Болельщиков «МанЮнайтед» и видно не было. Потом на площади на большом экране включили видеосвязь с Давидом Сильвой, и он на руках держал сына. Болельщики просто плакали», — сказал Зинченко.

В текущем сезоне Зинченко провел за «Манчестер Сити» 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол.