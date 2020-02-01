Александр ЗИНЧЕНКО: «Смотрел на Сильву — и слезы на глаза наворачивались»

Украинский футболист «Манчестер Сити» рассказал о непростой ситуации испанского игрока

  • 01.02.2020 19:28
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  • 1 комментарий
Александр ЗИНЧЕНКО: «Смотрел на Сильву — и слезы на глаза наворачивались»
© ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко

23-летний украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о непростой ситуации, в которой оказался его одноклубник Давид Сильва, и отметил поддержку футболиста со стороны команды.

У новорожденного малыша Давида Сильвы были большие проблемы со здоровьем — ребенок родился в Испании недоношенным и почти полгода провел в больнице.

«Силва тогда тяжело переживал. Постоянно был в перелетах. Отыграл игру — и сразу же из раздевалки в аэропорт, летел к своему сыну и девушке. Я видел, как он каждый раз приходит после игры в раздевалку, открывает шкафчик и первым делом читает СМС-сообщения. Смотрел на него, и у меня слезы на глаза наворачивались. Слава Богу, все обошлось.

Когда мы выиграли Премьер-лигу, у нас был парад. Команда ехала на автобусе. Болельщики «МанСити» заполнили всю площадь и соседние улицы. Болельщиков «МанЮнайтед» и видно не было. Потом на площади на большом экране включили видеосвязь с Давидом Сильвой, и он на руках держал сына. Болельщики просто плакали», — сказал Зинченко.

В текущем сезоне Зинченко провел за «Манчестер Сити» 15 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

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Источник — Новое время

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Комментарии
    rosti79
      rosti79, 01.02.2020 19:56
    -6
    А у меня слезы на глаза наврачиваются когда узнаю что ты в очередной раз до основы не дотягуашь и в основу не попадаешь.
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