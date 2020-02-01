КАРИКАТУРА ДНЯ. Какой зимний трансфер стал лучшим?

Известный карикатурист Омар Момани собрал в своей новой работе все самые громкие переходы зимнего трансферного окна.
«Какой зимний трансфер стал лучшим?», — прокомментировал Момани свою работу.
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Источник — Instagram
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А у МЮ стоимость игроков уже упала ниже 900 млн и сравнялась с Тоттенхэмом.
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А у МЮ стоимость игроков уже упала ниже 900 млн и сравнялась с Тоттенхэмом.
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