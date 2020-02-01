КАРИКАТУРА ДНЯ. Какой зимний трансфер стал лучшим?

Омар Момани пошутил над топ-переходами этой зимы

  • 01.02.2020 19:17
  • 936 просмотров
  • 2 комментария
КАРИКАТУРА ДНЯ. Какой зимний трансфер стал лучшим?
© ФК Манчестер Юнайтед. Бруну Фернандеш

Известный карикатурист Омар Момани собрал в своей новой работе все самые громкие переходы зимнего трансферного окна.

«Какой зимний трансфер стал лучшим?», — прокомментировал Момани свою работу.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 01.02.2020 19:42
    0
    Короче как всегда все затарились кроме Арсенала.
    __
    А у МЮ стоимость игроков уже упала ниже 900 млн и сравнялась с Тоттенхэмом.
    Ссылка
    keysii
      keysii, 01.02.2020 19:38
    +1
    Холланд
    Ссылка
    keysii
      keysii, 01.02.2020 19:38
    +1
    Холланд
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 01.02.2020 19:42
    0
    Короче как всегда все затарились кроме Арсенала.
    __
    А у МЮ стоимость игроков уже упала ниже 900 млн и сравнялась с Тоттенхэмом.
    Ссылка
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