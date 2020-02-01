Черноморец не подпишет Смирнова

26-летний украинский полузащитник Евгений Смирнов, находившийся на просмотре в «Черноморце», решил не подписывать контракт с одесским клубом. Футболист предпочел другие варианты развития карьеры и уже покинул сборы «моряков».

Смирнов уже играл за одесситов, защищая цвета команды с 2011-го по 2018-й год, с перерывом на поездку в молдавский «Тирасполь». Покинул «моряков» в декабре 2018-го года, перейдя впоследствии в белорусский «Гомель». В минувшем сезоне на его счету семь поединков в чемпионате Беларуси.