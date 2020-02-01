АПЛ. Ливерпуль выиграл 16 матч подряд, Вест Хэм упустил победу

Матч 25-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Саутгемптоном» не принес ничего нового, так как невероятная в нынешнем сезоне команда Юргена Клоппа одержала очередную победу.
Соперник разгромлен 4:0, а в рамках АПЛ «Красные» выиграли 16-й кряду поединок.
Среди других результатов отметим упущенный шанс «Вест Хэма» в игре «Брайтоном». Команда Дэвида Мойеса дважды вела в счете, но упустила столь нужные 3 очка.
Лондонская команда все еще играет без Андрея Ярмоленко и пока остается в зоне вылета.
«Манчестер Сити» свой матч против «Тоттенхэма» сыграет в воскресенье.
Ливерпуль - Саутгемптон 4:0
Голы: Чемберлен, 47, Хендерсон, 60, Салах, 72, 90
Вест Хэм - Брайтон 3:3
Голы: Диоп, 30, Снодграсс, 45, 57 - Огбонна, 47 (в свои ворота), Гросс, 65, Мюррей, 79
Борнмут - Астон Вилла 2:1
Голы: Биллинг, 37, Аке, 44 - Саматта, 70
Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 0:1
Гол: Гуаита, 58 (в свои ворота)
Ньюкасл - Норвич 0:0
Уотфорд - Эвертон 2:3
Голы: Масина, 10, Перейра, 42 - Мина, 45, 48, Уолкотт, 90
Источник — Sport.ua
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