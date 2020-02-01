АПЛ. Ливерпуль выиграл 16 матч подряд, Вест Хэм упустил победу

Матч 25-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Саутгемптоном» не принес ничего нового, так как невероятная в нынешнем сезоне команда Юргена Клоппа одержала очередную победу.

Соперник разгромлен 4:0, а в рамках АПЛ «Красные» выиграли 16-й кряду поединок.

Среди других результатов отметим упущенный шанс «Вест Хэма» в игре «Брайтоном». Команда Дэвида Мойеса дважды вела в счете, но упустила столь нужные 3 очка.

Лондонская команда все еще играет без Андрея Ярмоленко и пока остается в зоне вылета.

«Манчестер Сити» свой матч против «Тоттенхэма» сыграет в воскресенье.

Ливерпуль - Саутгемптон 4:0

Голы: Чемберлен, 47, Хендерсон, 60, Салах, 72, 90

Вест Хэм - Брайтон 3:3

Голы: Диоп, 30, Снодграсс, 45, 57 - Огбонна, 47 (в свои ворота), Гросс, 65, Мюррей, 79

Борнмут - Астон Вилла 2:1

Голы: Биллинг, 37, Аке, 44 - Саматта, 70

Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 0:1

Гол: Гуаита, 58 (в свои ворота)

Ньюкасл - Норвич 0:0

Уотфорд - Эвертон 2:3

Голы: Масина, 10, Перейра, 42 - Мина, 45, 48, Уолкотт, 90