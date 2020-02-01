АПЛ. Ливерпуль выиграл 16 матч подряд, Вест Хэм упустил победу

Команда Юргена Клоппа вообще не замечает соперников

  • 01.02.2020 18:57
  • 2342 просмотра
  • 2 комментария
АПЛ. Ливерпуль выиграл 16 матч подряд, Вест Хэм упустил победу
© twitter.com/LFC

Матч 25-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Саутгемптоном» не принес ничего нового, так как невероятная в нынешнем сезоне команда Юргена Клоппа одержала очередную победу.

Соперник разгромлен 4:0, а в рамках АПЛ «Красные» выиграли 16-й кряду поединок.

Среди других результатов отметим упущенный шанс «Вест Хэма» в игре «Брайтоном». Команда Дэвида Мойеса дважды вела в счете, но упустила столь нужные 3 очка.

Лондонская команда все еще играет без Андрея Ярмоленко и пока остается в зоне вылета.

«Манчестер Сити» свой матч против «Тоттенхэма» сыграет в воскресенье.

Ливерпуль - Саутгемптон 4:0
Голы: Чемберлен, 47, Хендерсон, 60, Салах, 72, 90

Вест Хэм - Брайтон 3:3
Голы: Диоп, 30, Снодграсс, 45, 57 - Огбонна, 47 (в свои ворота), Гросс, 65, Мюррей, 79

Борнмут - Астон Вилла 2:1
Голы: Биллинг, 37, Аке, 44 - Саматта, 70

Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 0:1
Гол: Гуаита, 58 (в свои ворота)

Ньюкасл - Норвич 0:0

Уотфорд - Эвертон 2:3
Голы: Масина, 10, Перейра, 42 - Мина, 45, 48, Уолкотт, 90

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    umnuy
      umnuy, 01.02.2020 19:16
    +1
    В таком конкурентном чемпе идти с одной ничьей это конечно очень круто
    Ссылка
    rugby1970
      rugby1970, 01.02.2020 19:03
    0
    А почему заглавие не "Клуб легендарного и гениального Ярмоленко - без него ожидаемо упустил победу"?
    Ссылка
    umnuy
      umnuy, 01.02.2020 19:16
    +1
    В таком конкурентном чемпе идти с одной ничьей это конечно очень круто
    Ссылка
    rugby1970
      rugby1970, 01.02.2020 19:03
    0
    А почему заглавие не "Клуб легендарного и гениального Ярмоленко - без него ожидаемо упустил победу"?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности