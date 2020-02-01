Бундеслига. Неудержимый Холанд, Бавария вернула себе лидерство

По итогам своего матча 20-го тура чемпионата Германии «Бавария» впервые за длительное время вернулась на 1-е место Бундеслиги. Сегодня мюнхенцы обыграли «Майнц» 3:1 и теперь опережают «Лейпциг» на 2 очка.

Правда, позже «Быки» сыграют свой матч с «Боруссией» Менхенгладбах.

А вот «Боруссия» Дортмунд оформила 5 голов в ворота «Униона», а дубль оформил неудержимый новичок Эрлинг Холанд. У юного форварда теперь 7 голов в трех встречах за Дортмунд.

Боруссия Дортмунд - Унион Берлин 5:0

Голы: Санчо, 13, Холанд, 18, 76, Ройс, 68, Витсель, 70

Майнц - Бавария 1:3

Голы: Юсте, 45 - Левандовски, 8, Мюллер, 14, Тиаго, 26

Аугсбург - Вердер 2:1

Голы: Нидерляйхнер, 67, Варгас, 82 - Йедвай, 23 (в свои ворота)

Фортуна - Айнтрахт Франкфурт 1:1

Голы: Айхан, 78 - Чандлер, 90

Хоффенхайм - Байер 2:1

Голы: Крамарич, 23, Сков, 65 - Диаби, 11