Бундеслига. Неудержимый Холанд, Бавария вернула себе лидерство

Ряд ярких матчей состоялись в Бундеслиге

  • 01.02.2020 18:32
  • 3202 просмотра
  • 1 комментарий
Бундеслига. Неудержимый Холанд, Бавария вернула себе лидерство
© twitter.com/BlackYellow

По итогам своего матча 20-го тура чемпионата Германии «Бавария» впервые за длительное время вернулась на 1-е место Бундеслиги. Сегодня мюнхенцы обыграли «Майнц» 3:1 и теперь опережают «Лейпциг» на 2 очка.

Правда, позже «Быки» сыграют свой матч с «Боруссией» Менхенгладбах.

А вот «Боруссия» Дортмунд оформила 5 голов в ворота «Униона», а дубль оформил неудержимый новичок Эрлинг Холанд. У юного форварда теперь 7 голов в трех встречах за Дортмунд.

Боруссия Дортмунд - Унион Берлин 5:0
Голы: Санчо, 13, Холанд, 18, 76, Ройс, 68, Витсель, 70

Майнц - Бавария 1:3
Голы: Юсте, 45 - Левандовски, 8, Мюллер, 14, Тиаго, 26

Аугсбург - Вердер 2:1
Голы: Нидерляйхнер, 67, Варгас, 82 - Йедвай, 23 (в свои ворота)

Фортуна - Айнтрахт Франкфурт 1:1
Голы: Айхан, 78 - Чандлер, 90

Хоффенхайм - Байер 2:1
Голы: Крамарич, 23, Сков, 65 - Диаби, 11

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    pe4onyi
    online
      pe4onyi, 01.02.2020 19:04
    +1
    зверь...за копейки...вырвали писец чувака...так держать
    Ссылка
    pe4onyi
    online
      pe4onyi, 01.02.2020 19:04
    +1
    зверь...за копейки...вырвали писец чувака...так держать
    Ссылка
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