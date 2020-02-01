ВИДЕО. Вратарь английского клуба пропустил курьезный гол

В поединке 30-го тура Чемпионшипа «Халл Сити» на своем поле проиграл «Брентфорду» со счетом 1:5.
Единственный мяч «Халла» получился курьезным. На 29-й минуте встречи голкипер «Брэнтфорда» Дэвид Рая не сумел обработать медленно катившийся мяч, пропустив его между ног. В итоге, мяч пересек линию ворот. Правда, от поражения это «Халл» не спасло.
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Источник — YouTube
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