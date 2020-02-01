Мариуполь отправился на второй сбор в Турцию

В субботу «Мариуполь» отправился на второй тренировочный сбор, который вновь пройдет в Турции.
Наставник Александр Бабич вновь не сможет рассчитывать на опытного вратаря Рустама Худжамова, который из-за травмы пропускает всю подготовку ко второй части сезона.
На сборе команда планирует провести 6 спаррингов.
Вратари — Евгений Гальчук, Артем Поспелов, Павел Кравцов.
Защитники — Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Джойским Дава, Павел Полегенько, Сергей Яворский, Сергей Горбунов, Виктор Корниенко, Данил Сагуткин, Богдан Романюк, Кирилл Романюк
Полузащитники — Дмитрий Топалов, Дмитрий Мишнев, Вячеслав Чурко, Игорь Тищенко, Илья Путря, Валерий Федорчук, Никита Петерман, Максим Чех, Алексей Кащук
Нападающие — Андрей Кулаков, Руслан Фомин, Антон Байдал, Станислав Библик, Артем Дудик.
Источник — ФК Мариуполь
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