Тренер Динамо U-21: «Никто из игроков на просмотре нам не подошел»

Тренер «Динамо» U-21 Юрий Мороз по итогам контрольного матча с «Волынью» (0:0) отметил, что просматривал ряд потенциальных новичков, но никто молодежной команде киевлян не подошел.

- В целом, ребята молодцы. Всю запланированную работу на киевский этап подготовки мы выполнили в полном объеме. От игры к игре наши футболисты стараются прибавлять. Принципы ведения игры и требования, которые мы им предлагаем, они выполняют. Сегодня матч с «Волынью» был финишной точкой киевского сбора, в нем ребята выглядели достойно.

- Что будет с игроками, которые находятся на просмотре? Кто-то из них подошел молодежной команде?

- Нет. Они просто немного слабее наших футболистов. Сегодня упор делается на собственных воспитанников, а если брать иностранца, он должен соответствовать определенному уровню. На данный момент уровень этих ребят такой же, но не выше нашего. Мы их посмотрели, оценили, и теперь они поедут дальше искать себе клубы.