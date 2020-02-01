Тренер Динамо U-21: «Никто из игроков на просмотре нам не подошел»

Команде U-21 потенциальные новички не подошли

  • 01.02.2020 15:31
  • 1607 просмотров
  • 3 комментария
Тренер Динамо U-21: «Никто из игроков на просмотре нам не подошел»
© fcdynamo.kiev.ua

Тренер «Динамо» U-21 Юрий Мороз по итогам контрольного матча с «Волынью» (0:0) отметил, что просматривал ряд потенциальных новичков, но никто молодежной команде киевлян не подошел.

- В целом, ребята молодцы. Всю запланированную работу на киевский этап подготовки мы выполнили в полном объеме. От игры к игре наши футболисты стараются прибавлять. Принципы ведения игры и требования, которые мы им предлагаем, они выполняют. Сегодня матч с «Волынью» был финишной точкой киевского сбора, в нем ребята выглядели достойно.

- Что будет с игроками, которые находятся на просмотре? Кто-то из них подошел молодежной команде?

- Нет. Они просто немного слабее наших футболистов. Сегодня упор делается на собственных воспитанников, а если брать иностранца, он должен соответствовать определенному уровню. На данный момент уровень этих ребят такой же, но не выше нашего. Мы их посмотрели, оценили, и теперь они поедут дальше искать себе клубы.

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 01.02.2020 16:10
    -1
    На данный момент уровень этих ребят такой же, но не выше нашего. Мы их посмотрели, оценили, и теперь они поедут дальше искать себе клубы.
    ---
    расистишь
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 01.02.2020 15:58
    0
    alefteev77, 01.02.2020 15:43
    А есть вообще в природе игроки, которые могут подойти Динамо в возрасте 19-20 лет?
    Сирота Вивчаренко Забарный Цитиашвили ездили с первой командой на сборы. Плюс вратарь Нещерет и Кучерук.
    Вивчаренко Забарный Цитиашвили будут в заявке на матч Юлч с Динамо Загреб.
    Сирота поедет на второй сбор с основой.
    Если вы про просмотр. Так Спорт.юа не договаривает потому что были 2 македонца очень ленивых. Зачем они нужны команде если наши сильнее.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 01.02.2020 15:43
    0
    А есть вообще в природе игроки, которые могут подойти Динамо в возрасте 19-20 лет?
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 01.02.2020 15:58
    0
    alefteev77, 01.02.2020 15:43
    А есть вообще в природе игроки, которые могут подойти Динамо в возрасте 19-20 лет?
    Сирота Вивчаренко Забарный Цитиашвили ездили с первой командой на сборы. Плюс вратарь Нещерет и Кучерук.
    Вивчаренко Забарный Цитиашвили будут в заявке на матч Юлч с Динамо Загреб.
    Сирота поедет на второй сбор с основой.
    Если вы про просмотр. Так Спорт.юа не договаривает потому что были 2 македонца очень ленивых. Зачем они нужны команде если наши сильнее.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 01.02.2020 15:43
    0
    А есть вообще в природе игроки, которые могут подойти Динамо в возрасте 19-20 лет?
    Ссылка
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