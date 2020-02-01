15-летний теннисист умер после падения на тренировке

15-летний австралийский теннисист Кент Ямазаки умер во время тренировочного матча. Подросток потерял сознание на корте и в результате падения ударился головой.
Парня госпитализировали, но он скончался, не приходя в сознание. Причина случившегося пока не установлена.
Сообщается, Ямазаки проходил подготовку к турниру ITF в Непале.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Daily Mail
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.