15-летний теннисист умер после падения на тренировке

15-летний австралийский теннисист Кент Ямазаки умер во время тренировочного матча. Подросток потерял сознание на корте и в результате падения ударился головой.

Парня госпитализировали, но он скончался, не приходя в сознание. Причина случившегося пока не установлена.

Сообщается, Ямазаки проходил подготовку к турниру ITF в Непале.