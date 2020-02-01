Буффон обсудит новый контракт с Ювентусом в марте

Контракт Джанлуиджи Буффона с «Ювентусом» истекает в конце текущего сезона. Сам 42-летний вратарь хочет остаться в своем текущем клубе еще на год.
Буффон встретится с руководством «Ювентуса» для обсуждения нового контракта в марте.
В нынешнем сезоне Буффон провел 7 матчей в Серии А и побил рекорд Паоло Мальдини по матчам в чемпионате Италии.
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Источник — Football-Italia
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