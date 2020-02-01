31 января состоялся матч чемпионата Франции 2019/20. «Ренн» вырвал победу у «Нанта», забив дважды в компенсированное время.
«ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции (52 очков), далее идут «Марсель» (42), «Ренн» (40), «Монпелье» (33), «Лион» и «Нант» (по 32).
Лига 1. 21-й тур
«Ренн» – «Нант» – 3:2
Голы: Да Силва, 47, в свои ворота (0:1). Рафинья, 71 (1:1). Саймон, 80 (1:2). Буриго, 90+5 (2:2). Рафинья, 90+6 (3:2).
Нереализованный пенальти: Рафинья, 71 (вратарь).
«Ренн»: Менди, Да Силва, А.Траоре, Желен, Мауасса, Юну (Гбохо, 57), Леа Силики (Буриго, 65), Камавинга (Дель Кастильо, 83), Ньянг, Тэ, Рафинья.
«Нант»: Лафон, Аппиа (Прадо Руис, 86), Ваге, Ш.Траоре, Крхин, Туре, Блас, Луза, Бамба (Мутуссами, 90+2), Саймон, Эмон (Абед, 67).
Предупреждения: Аппиа, 18. Мауасса, 32. Эмон, 53. Дель Кастильо, 59. Рафинья, 60. Лафон, 60. Бамба, 90+1. Боэй, 90+11. Камавинга, 90+11.
Судья: Мийо.
Ренн. Стадион «Роазон Парк».
Турнирная таблица Лиги 1
Источник — Sport.ua
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