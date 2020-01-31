Моуриньо во время пресс-конференции сам задавал вопросы и отвечал на них

На пресс-конференции перед матчем 25-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» главный тренер «Тоттенхэма» сам начал задавать вопросы и отвечать на них.
Журналисты были удивлены.
— Первый вопрос. Ждете ли вы, что до закрытия трансферного окна может прийти еще один игрок?
— Первый ответ. Нет. Давайте дальше. Следующий вопрос.
— Второй вопрос. Довольны ли вы текущим трансферным окном?
— Да, доволен.
— Третий вопрос. Вы бы хотели нового нападающего?
После этого вопроса Моуриньо рассмеялся.
Поединок «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 2 февраля.
Источник — Sport.ua
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