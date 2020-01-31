Моуриньо во время пресс-конференции сам задавал вопросы и отвечал на них

Наставник «Тоттенхэма» удивил журналистов

  • 31.01.2020 19:55
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Моуриньо во время пресс-конференции сам задавал вопросы и отвечал на них
© Твиттер Тоттенхэма. Жозе Моуриньо

На пресс-конференции перед матчем 25-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» главный тренер «Тоттенхэма» сам начал задавать вопросы и отвечать на них.

Журналисты были удивлены.

— Первый вопрос. Ждете ли вы, что до закрытия трансферного окна может прийти еще один игрок?
— Первый ответ. Нет. Давайте дальше. Следующий вопрос.

— Второй вопрос. Довольны ли вы текущим трансферным окном?
— Да, доволен.

— Третий вопрос. Вы бы хотели нового нападающего?

После этого вопроса Моуриньо рассмеялся.

Поединок «Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» состоится в воскресенье, 2 февраля.

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Источник — Sport.ua

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