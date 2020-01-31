Илья ЗАБАРНЫЙ: «Почувствовал высокий уровень основной команды Динамо»

Защитник побывал на сборах с основной командой киевлян

  • 31.01.2020 17:14
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Илья ЗАБАРНЫЙ: «Почувствовал высокий уровень основной команды Динамо»
© fcdynamo.kiev.ua

Защитник юношеской команды «Динамо» рассказал о своих впечатлениях от пребывания с основной командой - Илья Забарный поучаствовал в турецком сборе вместе с первой командой киевлян.

Теперь же игрок вернулся в «Динамо» U-19, которое готовится к матчу Юношеской Лиги УЕФА против «Динамо» Загреб.

- Ты вернулся в юношескую команду с такой серьезной командировки. Какие ощущения?

- Ощущения приятные, поскольку это мои ребята, с которыми мы росли. Я доволен.

- Какой опыт принес сюда?

- Наверное то, что почувствовал тот высокий уровень, который был там, в основной команде, и уверенность в своих действиях.

- Как встретили партнеры по команде, что сказал тренер?

- Встретили хорошо, команда у нас хорошая. Тренеры ничего особенного не говорили, выполняем все как обычно.

- На каком этапе подготовка к матчу с «Динамо» Загреб?

- Сейчас нам будут рассказывать о «Динамо» Загреб, как они играют, и будем уже готовиться непосредственно к этому матчу.

- Сейчас команда немного моложе, чем была в прошлом году, когда прошли «Ювентус». Насколько вы способны проходить выше, чем в прошлом сезоне?

- Даже несмотря на то, что у нас есть молодцы игроки в коллективе, все равно мы будем бороться и доказывать. Я думаю, что все будет хорошо.

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Источник — ФК Динамо Киев

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