Илья ЗАБАРНЫЙ: «Почувствовал высокий уровень основной команды Динамо»

Защитник юношеской команды «Динамо» рассказал о своих впечатлениях от пребывания с основной командой - Илья Забарный поучаствовал в турецком сборе вместе с первой командой киевлян.
Теперь же игрок вернулся в «Динамо» U-19, которое готовится к матчу Юношеской Лиги УЕФА против «Динамо» Загреб.
- Ты вернулся в юношескую команду с такой серьезной командировки. Какие ощущения?
- Ощущения приятные, поскольку это мои ребята, с которыми мы росли. Я доволен.
- Какой опыт принес сюда?
- Наверное то, что почувствовал тот высокий уровень, который был там, в основной команде, и уверенность в своих действиях.
- Как встретили партнеры по команде, что сказал тренер?
- Встретили хорошо, команда у нас хорошая. Тренеры ничего особенного не говорили, выполняем все как обычно.
- На каком этапе подготовка к матчу с «Динамо» Загреб?
- Сейчас нам будут рассказывать о «Динамо» Загреб, как они играют, и будем уже готовиться непосредственно к этому матчу.
- Сейчас команда немного моложе, чем была в прошлом году, когда прошли «Ювентус». Насколько вы способны проходить выше, чем в прошлом сезоне?
- Даже несмотря на то, что у нас есть молодцы игроки в коллективе, все равно мы будем бороться и доказывать. Я думаю, что все будет хорошо.
Источник — ФК Динамо Киев
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