Манчестер Юнайтед подписал 20-летнего вратаря Бишопа

«Манчестер Юнайтед» подписал 20-летнего английского вратаря «Саутенд Юнайтед» Натана Бишопа.

Сумма сделки не разглашается. Контракт с футболистом рассчитан на 2,5 года.

В текущем сезоне Бишоп провел за «Саутенд Юнайтед» 16 матчей во всех турнирах, где пропустил 46 мячей.

В активе футболиста один матч за сборную Англии U-20.