Манчестер Юнайтед подписал 20-летнего вратаря Бишопа

«Манчестер Юнайтед» подписал 20-летнего английского вратаря «Саутенд Юнайтед» Натана Бишопа.
Сумма сделки не разглашается. Контракт с футболистом рассчитан на 2,5 года.
В текущем сезоне Бишоп провел за «Саутенд Юнайтед» 16 матчей во всех турнирах, где пропустил 46 мячей.
В активе футболиста один матч за сборную Англии U-20.
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Источник — ФК Манчестер Юнайтед
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