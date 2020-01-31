Манчестер Юнайтед подписал 20-летнего вратаря Бишопа

Голкипер «Саутенд Юнайтед» продолжит карьеру в стане «красных дьяволов»

  • 31.01.2020 16:53
  • 525 просмотров
  • 1 комментарий
Манчестер Юнайтед подписал 20-летнего вратаря Бишопа
© ФК Манчестер Юнайтед. Натан Бишоп

«Манчестер Юнайтед» подписал 20-летнего английского вратаря «Саутенд Юнайтед» Натана Бишопа.

Сумма сделки не разглашается. Контракт с футболистом рассчитан на 2,5 года.

В текущем сезоне Бишоп провел за «Саутенд Юнайтед» 16 матчей во всех турнирах, где пропустил 46 мячей.

В активе футболиста один матч за сборную Англии U-20.

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Источник — ФК Манчестер Юнайтед

(1 голос)

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Комментарии
    ihor7003
      ihor7003, 31.01.2020 17:25
    0
    Ого в среднем 3 мяча за матч пропускает! Талантище!!!!!!!
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 31.01.2020 17:25
    0
    Ого в среднем 3 мяча за матч пропускает! Талантище!!!!!!!
    Ссылка
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