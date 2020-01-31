Ливерпуль хочет отдать Клайна в аренду

Английский «Ливерпуль» намерен отдать в аренду 28-летнего английского правого защитника Натаниэла Клайна. «Красные» хотят оформить сделку до завершения зимнего трансферного окна.

В текущем сезоне Клайн не провел за «Ливерпуль» ни одного матча из-за тяжелой травмы. Футболист должен вернуться в строй в конце февраля. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет, чтобы футболист получил игровую практику в другой команде.

Ориентировочная стоимость Клайна составляет €10 миллионов. Контракт футболиста с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2020-го года.