Ливерпуль хочет отдать Клайна в аренду

Переход может состояться до закрытия зимнего трансферного окна

  • 31.01.2020 16:30
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Ливерпуль хочет отдать Клайна в аренду
© Liverpool FC. Натаниэл Клайн

Английский «Ливерпуль» намерен отдать в аренду 28-летнего английского правого защитника Натаниэла Клайна. «Красные» хотят оформить сделку до завершения зимнего трансферного окна.

В текущем сезоне Клайн не провел за «Ливерпуль» ни одного матча из-за тяжелой травмы. Футболист должен вернуться в строй в конце февраля. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет, чтобы футболист получил игровую практику в другой команде.

Ориентировочная стоимость Клайна составляет €10 миллионов. Контракт футболиста с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2020-го года.

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Источник — Liverpool Echo

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