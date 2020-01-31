В субботу, 1-го февраля, состоится поединок двадцать второго тура испанской Ла Лиги, в котором сразится мадридские «Реал» и «Атлетико». Матч пройдет в Мадриде (Испания), на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», начало в 17:00.

Эффектное и всегда принципиальное дерби Мадрида будет украшать субботний вечер для любителей футбола Пиренейского полуострова. Однако далеко не в равных кондициях подходят команды Зинедина Зидана и Диего Симеоне к предстоящей игре. «Реал» возглавляет гонку в турнирной таблице, не допуская серьезных осечек с середины октября прошлого года. В то же самое время, «Атлетико» посыпался после неудачи в Суперкубке, который «матрасники» в финальном поединке уступили именно «сливочным», и не так и не смог больше победить до завершения января. Почти четыре года не может победить своего заклятого врага «Атлетико» на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», но и в этот раз и имеет крайне шаткую позицию.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Реалом» и «Атлетико».