Грачев покинул Черноморец

22-летний украинский защитник Греб Грачев покинул одесский «Черноморец». Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
На протяжении карьеры Грачев также защищал цвета донецкого «Металлурга» и каменской «Стали». Контракт футболиста принадлежал «Черноморцу» с 2018-го года.
В сезоне 2019/2020 Грачев провел за «Черноморец» 5 матчей в Первой лиге Украины.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €250 тысяч.
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Источник — ФК Черноморец
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