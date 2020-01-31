Жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании: Реал и Барса друг с другом не сыграют

Гранды не встретятся на этой стадии турнира

  • 31.01.2020 15:12
  • 1496 просмотров
  • 2 комментария
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании: Реал и Барса друг с другом не сыграют
© marca.com

Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Испании.

«Реал» и «Барселона» пока друг с другом не сыграют, получив других соперников. Мадридская команда встретится с «Реал Сосьедадом», а «Барселона» - с «Атлетиком».

Реал - Реал Сосьедад

Атлетик - Барселона

Гранада - Валенсия

Мирандес - Вильярреал

Матчи пройдут 4-6 февраля. Четвертьфиналы состоят из одного поединка.

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Источник — As.com

(2 голоса)

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Комментарии
    _NATSGUL_
      _NATSGUL_, 31.01.2020 15:40
    -1
    Барса попала, да ещё и на выезде. Один из самых сильных соперников попал.
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    Владислав Антонов
      Владислав Антонов, 31.01.2020 15:21
    0
    Матчи вообще жир, жаль вчера Севилья вылетела от Мирандеса, так бы было еще круче.
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    Владислав Антонов
      Владислав Антонов, 31.01.2020 15:21
    0
    Матчи вообще жир, жаль вчера Севилья вылетела от Мирандеса, так бы было еще круче.
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