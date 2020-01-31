Жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании: Реал и Барса друг с другом не сыграют

Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка Испании.
«Реал» и «Барселона» пока друг с другом не сыграют, получив других соперников. Мадридская команда встретится с «Реал Сосьедадом», а «Барселона» - с «Атлетиком».
Реал - Реал Сосьедад
Атлетик - Барселона
Гранада - Валенсия
Мирандес - Вильярреал
Матчи пройдут 4-6 февраля. Четвертьфиналы состоят из одного поединка.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — As.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.