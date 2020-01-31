Евгений ПАСИЧ: «Олимпик готов на 75%»

26-летний украинский полузащитник «Олимпик» Евгений Пасич рассказал о подготовке команды ко второй части сезона.

«Впечатления от сборов только позитивные. За время отпуска все соскучились по футболу и друг по другу. Каких-то сверхнагрузок не было, мы больше работали над тактикой. Что касается спаррингов, то нам противостояли интересные команды, неуступчивые, но радует, что мы смогли навязать им всем свою игру. Думаю, команда готова процентов на 75. Еще есть некоторые тактические аспекты, которые нам необходимо подтянуть. «Олимпик» будет бороться за первую шестерку, это могу сказать точно!», — отметил Пасич.