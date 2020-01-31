ОФИЦИАЛЬНО: Карраско вернулся в Атлетико

26-летний бельгийский полузащитник Янник Феррейра Карраско перешел в мадридский «Атлетико» из китайского клуба «Далянь Ифан».
Карраско будет выступать за «Атлетико» на правах аренды до конца текущего сезона.
Футболист выступал за «Атлетико» с 2015-го по 2018-й годы, после чего перебрался в Китай.
Всего Карраско провел за «Атлетико» 124 матча во всех турнирах, где забил 23 мяча.
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Источник — ФК Атлетико Мадрид
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