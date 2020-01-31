Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Волынь имеет желание и возможность вернуться в УПЛ»

Президент «Волыни» Виталий Кварцяный рассчитывает, что с нового сезона болельщики луцкой команды смогут увидеть ее уже в УПЛ.

«Инвесторы хотят, имеют желание вернуть команду в высшую лигу. Делают нормальные условия, чтобы команда могла выполнить задание. Для Первой лиги все хорошо. Руководство хочет, тренеры и футболисты имеют желание выйти в УПЛ. Хочется, чтобы все получилось, потому что у «Волыни» есть соответствующие условия».

«И хочется видеть «Волынь» в УПЛ», - сказал Кварцяный.

Сейчас команда занимает в Первой лиге 2-е место.