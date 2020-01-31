На втором сборе Шахтер проведет четыре товарищеских матча

В воскресенье, 2-го февраля, стартует второй зимний сбор «Шахтера» в турецком Белеке.

«Оранжево-черные» проведут 4 контрольных матча:

5 февраля, 10:30. «Шахтер» – «Македония ГП» (Северная Македония)

5 февраля, 16:00. «Шахтер» – «Сённерйюск» (Дания)

8 февраля, 16:00. «Шахтер» – «Олимпия» (Словения)

9 февраля, 09:00. «Шахтер» – «Вентспилс» (Латвия)

Как и на первом сборе, все матчи будут показаны на официальном сайте «Шахтера» в прямом эфире для зарегистрированных пользователей.