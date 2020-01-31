ВИДЕО. Невероятный гол бисиклетой от молодого таланта Ливерпуля

16-летний хавбек «Ливерпуля» Харви Эллиот забил шикарный мяч в матче за команду U-23 против «Вулверхэмптона» в Международном кубке Премьер-лиги.
Когда счет был 0:2 во втором тайме, Эллиот феноменально пробил бисиклетой после подачи углового. «Ливерпуль» свел матч вничью (2:2), преодолел групповой этап и вышел в стадию 1/4 финала.
January 30, 2020
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Источник — Twitter
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