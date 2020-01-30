Тарас СТЕПАНЕНКО: «Среди молодежи Шахтера понравился Бондаренко»

Хавбек «Шахтера» поделился мнением о работе молодых игроков

  • 30.01.2020 22:51
  • 830 просмотров
  • 3 комментария
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Среди молодежи Шахтера понравился Бондаренко»
© shakhtar.com

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал о молодых игроках, которые работали с командой на сборе в Турции. В частности, игроку понравилась работа хавбека Артема Бондаренко.

- Кто быстрее всех из молодых влился в команду за последние несколько лет?

– Коваленко давно в команде. Матвиенко. Очень понравилось, как Додо вошел из бразильских футболистов, Тете.

Сейчас из молодых, которые с нами тренируются, очень понравился Бондаренко. Видно, что парень работает хорошо, понимает, что от него просят. Это те качества, которые я ценю. Думаю, он будет хорошим футболистом, если будет продолжать работать.

Молодым футболистам в любом случае надо работать, не останавливаться, не обижаться. Много раз видел, когда ребята приходили, сыграли один-два матча и думали, что на этом все заканчивается. Так и я думал, когда пришел в «Шахтер». Сыграл один-два удачных матча и думал, что буду играть постоянно.

Нет, на каждой тренировке ты должен работать больше, доказывать, слушать, впитывать, что говорит тренер, опытные ребята, и показывать это на поле», – сказал Степаненко.

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Источник — Трибуна

(5 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 23:46
    0
    Leo Leo, 30.01.2020 23:38
    Как обычно,ЛГБТэшный заголовок..
    как обычно, гомофобный коментарий.
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 30.01.2020 23:38
    0
    Как обычно,ЛГБТэшный заголовок..
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
    NachoBarbero, 30.01.2020 22:56
    0
    Золотые слова
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 23:46
    0
    Leo Leo, 30.01.2020 23:38
    Как обычно,ЛГБТэшный заголовок..
    как обычно, гомофобный коментарий.
    Ссылка
    Leo Leo
      Leo Leo, 30.01.2020 23:38
    0
    Как обычно,ЛГБТэшный заголовок..
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
    NachoBarbero, 30.01.2020 22:56
    0
    Золотые слова
    Ссылка
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