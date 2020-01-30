Тарас СТЕПАНЕНКО: «Среди молодежи Шахтера понравился Бондаренко»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал о молодых игроках, которые работали с командой на сборе в Турции. В частности, игроку понравилась работа хавбека Артема Бондаренко.

- Кто быстрее всех из молодых влился в команду за последние несколько лет?

– Коваленко давно в команде. Матвиенко. Очень понравилось, как Додо вошел из бразильских футболистов, Тете.

Сейчас из молодых, которые с нами тренируются, очень понравился Бондаренко. Видно, что парень работает хорошо, понимает, что от него просят. Это те качества, которые я ценю. Думаю, он будет хорошим футболистом, если будет продолжать работать.

Молодым футболистам в любом случае надо работать, не останавливаться, не обижаться. Много раз видел, когда ребята приходили, сыграли один-два матча и думали, что на этом все заканчивается. Так и я думал, когда пришел в «Шахтер». Сыграл один-два удачных матча и думал, что буду играть постоянно.

Нет, на каждой тренировке ты должен работать больше, доказывать, слушать, впитывать, что говорит тренер, опытные ребята, и показывать это на поле», – сказал Степаненко.