Динамо в пятницу продолжит работу и подготовку ко второму сбору

После завершения первого межсезонного сбора в турецком Белеке игроки «Динамо» получили два выходных.

Проведя во вторник шестой, заключительный матч на первом сборе, большинство динамовцев сразу вернулось в Киев.

Уже в пятницу, 31 января, команда вновь соберется на базе «Динамо» и проведет вечернюю тренировку. Еще одно занятие «бело-синие» проведут в субботу, а в воскресенье, 2 февраля, рано утром снова отправятся в Турцию.

Напомним, во время второго сбора динамовцы проведут еще шесть контрольных матчей.

Сезон для первой команды «Динамо» возобновится 22 февраля первым официальным матчем против полтавской «Ворсклы».