Динамо в пятницу продолжит работу и подготовку ко второму сбору

Киевляне вернутся к работе

  • 30.01.2020 21:43
  • 393 просмотра
  • 2 комментария
Динамо в пятницу продолжит работу и подготовку ко второму сбору
© fcdynamo.kiev.ua

После завершения первого межсезонного сбора в турецком Белеке игроки «Динамо» получили два выходных.

Проведя во вторник шестой, заключительный матч на первом сборе, большинство динамовцев сразу вернулось в Киев.

Уже в пятницу, 31 января, команда вновь соберется на базе «Динамо» и проведет вечернюю тренировку. Еще одно занятие «бело-синие» проведут в субботу, а в воскресенье, 2 февраля, рано утром снова отправятся в Турцию.

Напомним, во время второго сбора динамовцы проведут еще шесть контрольных матчей.

Сезон для первой команды «Динамо» возобновится 22 февраля первым официальным матчем против полтавской «Ворсклы».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Forever_young_13
    Forever_young_13, 30.01.2020 22:00
    0
    Зачем лететь на два дня отдыхать в Киев?? Потусоваться в Гей-баре Lift?? Ну отдыхайте эти дни в Турции, чтобы потом опять приступить к тренировкам. Зачем бессмысленные перелёты??
    Ссылка
    rugby1970
      rugby1970, 30.01.2020 21:47
    -1
    Уже сами слова "Динамо" продолжит работу - пошлый анекдот! Ленивые бездари не умеют работать! "Динамо" БАБОТАЛО в 1975, 1981, 1986 и периодами после, а нынешнее поколение и работа - оксюморон!
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
    Forever_young_13, 30.01.2020 22:00
    0
    Зачем лететь на два дня отдыхать в Киев?? Потусоваться в Гей-баре Lift?? Ну отдыхайте эти дни в Турции, чтобы потом опять приступить к тренировкам. Зачем бессмысленные перелёты??
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности