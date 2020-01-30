Завацкая не сумела пробиться в четвертьфинал турнира во Франции

Украинка уступила в двух сетах

  • 30.01.2020 21:22
  • 487 просмотров
  • 1 комментарий
Завацкая не сумела пробиться в четвертьфинал турнира во Франции
© btu.org.ua

Украинская теннисистка Катарина Завацкая завершила выступление на турнире ITF W60 во французском Андрезьё-Бутеон.

На пути в четвертьфинал спортсменку остановила словацкая теннисистка Ребекка Шрамкова, выигравшая в двух сетах - 6:1, 6:4.

По ходу матча Завацкая допустила две двойные ошибки, реализовала один из четырёх брейк-поинтов и проиграла четыре гейма на собственной подаче.

В 2020 году Завацкая успела выступить на Australian Open, однако не пробилась дальше полуфинала квалификации.

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 30.01.2020 21:36
    0
    Вслед за Мартой еще один сбитый летчик.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 30.01.2020 21:36
    0
    Вслед за Мартой еще один сбитый летчик.
    Ссылка
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