Завацкая не сумела пробиться в четвертьфинал турнира во Франции

Украинская теннисистка Катарина Завацкая завершила выступление на турнире ITF W60 во французском Андрезьё-Бутеон.
На пути в четвертьфинал спортсменку остановила словацкая теннисистка Ребекка Шрамкова, выигравшая в двух сетах - 6:1, 6:4.
По ходу матча Завацкая допустила две двойные ошибки, реализовала один из четырёх брейк-поинтов и проиграла четыре гейма на собственной подаче.
В 2020 году Завацкая успела выступить на Australian Open, однако не пробилась дальше полуфинала квалификации.
Источник — Большой теннис Украины
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