ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д продала Алькасера в Вильярреал

«Вильярреал» объявил о трансфере игрока «Боруссии» Дортмунд Пако Алькасером. Форвард подписал контракт на 5,5 лет.

Сообщается, что сделка обошлась клубу в 25 миллионов евро.

26-летний Алькасер успешно выступал за «Боруссию» после перехода из «Барселоны», забив в Бундеслиге 23 гола в 37 встречах.

В немецком клубе объяснили продажу тем, что в новой тактической схеме тренер делает ставку на другого нападающего - новичка Эрлинга Холанда.

«Вильярреал» в Ла Лиге идет на 8-м месте.