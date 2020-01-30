ОФИЦИАЛЬНО. Боруссия Д продала Алькасера в Вильярреал

«Вильярреал» объявил о трансфере игрока «Боруссии» Дортмунд Пако Алькасером. Форвард подписал контракт на 5,5 лет.
Сообщается, что сделка обошлась клубу в 25 миллионов евро.
26-летний Алькасер успешно выступал за «Боруссию» после перехода из «Барселоны», забив в Бундеслиге 23 гола в 37 встречах.
В немецком клубе объяснили продажу тем, что в новой тактической схеме тренер делает ставку на другого нападающего - новичка Эрлинга Холанда.
«Вильярреал» в Ла Лиге идет на 8-м месте.
Источник — ФК Вильярреал
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