Луиш КАШТРУ: «Шахтер будет забивать много голов. Это вопрос времени»

Наставник дал комментарий по итогам первого сбора

  • 30.01.2020 20:14
  • 527 просмотров
  • 3 комментария
Луиш КАШТРУ: «Шахтер будет забивать много голов. Это вопрос времени»
© shakhtar.com

В четверг «Шахтер» завершил первый сбор в Турции и вернулся в Киев. Тренер Луиш Каштру прокомментировал результаты подготовительной работы.

– Все цели, запланированные на первый сбор, выполнены. Одна из них – посмотреть на новичков, прилетевших с нами, и сформировать более конкретное мнение о них. Это удалось сделать во вчерашнем поединке и предыдущем матче. Сегодняшняя игра была уже абсолютно другой и преследовала иные цели. Если вчера мы следили индивидуально за футболистами, то сегодня преимущественно смотрели коллективные принципы команды. Должна была присутствовать хорошая реакция на потерю мяча – и нам это удалось реализовать в матче. Вторая цель – отличный оборонительный блок, правильный контроль в линии защиты, а также стабильное доминирование в игре. И сейчас это тоже получалось. Если говорить в целом, то мы знаем, что ребята очень устали от большого количества нагрузок, но проявили себя достойно и показали, что прибавляют с каждым днем – как в тренировках, так и в играх. Абсолютно доволен сегодняшней тренировкой и всеми футболистами. Отдохнем два с половиной дня и на втором сборе продолжим готовиться к официальным матчам сезона.
 
– Вы для себя уже решили, кто поедет на второй сбор?
– Решение будет принято внутри команды – тренером и администрацией. Информацию об этом мы обнародуем позже. На данный момент у меня уже есть определенная оценка каждого игрока. Знаю, что для ребят очень сложен контекст нашей работы, они не привыкли к этому. Но если ты выступаешь за «Шахтер», то должен быть на высочайшем уровне. Все постарались проявить себя: одни – лучше, другие – не так хорошо. Но это нормально. Каждый старался делать максимум, и мы примем все решения в кратчайшие сроки вместе с клубом.
 
– Довольны ли физическим состоянием «горняков»?
– То, как команда набирает кондиции, не заставляет переживать. Я знаю, что мы будем полностью готовы к официальным матчам. Самое главное, чтобы игроки не травмировались. К сожалению, выбыл Соломон, также есть травма Кривцова – надеюсь, она не будет так сложна. Важнее всего сейчас работать без повреждений футболистов. Мы стараемся это делать. В принципе, первым сбором я доволен.

– Зато восстановился Бондарь: сегодня в критической ситуации вы смогли перестроить игру команды, и Валерий удачно вышел…
– Да, качества Бондаря не ставятся под сомнение. У него отличное будущее в футболе, как в «Шахтере», так и в сборной. Это игрок с большими перспективами, а потому он всегда привнесет качество, когда его будут использовать.

– Не беспокоит ли вас, что «Шахтер» забивает не так много, как хотелось бы болельщикам?
– Будем забивать в свое время. На данный момент, повторюсь, мы концентрировались на другом: реакции на потерю мяча, обороне, действиях в линиях, расстоянии между ними, позиционировании. Первый сбор больше направлен на это. Мы создали несколько голевых моментов в первом тайме, во втором – меньше. Это вопрос реализации, который еще будем отрабатывать на втором сборе. «Шахтер» всегда был командой, забивающей много голов в чемпионате. Вне всяких сомнений, продолжим в том же духе. Это лишь вопрос времени.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    gnt32
    online
      gnt32, 30.01.2020 20:44
    0
    Луиш КАШТРУ: «Шахтер будет забивать много голов. Это вопрос времени»
    если перевести с португальского-"На Марсе будут яблони цвести"!
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 30.01.2020 20:39
    0
    Бенфика напряглась
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 30.01.2020 20:36
    0
    Вы напугали Мариуполь
    Ссылка
    gnt32
    online
      gnt32, 30.01.2020 20:44
    0
    Луиш КАШТРУ: «Шахтер будет забивать много голов. Это вопрос времени»
    если перевести с португальского-"На Марсе будут яблони цвести"!
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 30.01.2020 20:39
    0
    Бенфика напряглась
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 30.01.2020 20:36
    0
    Вы напугали Мариуполь
    Ссылка
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