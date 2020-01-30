ФОТО. Шахтер вернулся в Киев

Вечером в четверг, 30-го января, «Шахтер» прилетел в Киев. Первый этап предсезонной подготовки «горняков» в Турции завершен.
Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру предоставил футболистам два выходных, а затем команда вернется в Белек. Второй тренировочный сбор в Турции, в ходе которого запланировано четыре товарищеских матча, продлится со 2-го по 9-е февраля.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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