ФОТО. Шахтер вернулся в Киев

Донецкая команда завершила первый этап подготовки ко второй части сезона

  • 30.01.2020 17:41
  • 1231 просмотр
  • 3 комментария
ФОТО. Шахтер вернулся в Киев
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

Вечером в четверг, 30-го января, «Шахтер» прилетел в Киев. Первый этап предсезонной подготовки «горняков» в Турции завершен.

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру предоставил футболистам два выходных, а затем команда вернется в Белек. Второй тренировочный сбор в Турции, в ходе которого запланировано четыре товарищеских матча, продлится со 2-го по 9-е февраля.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
    Vlato0709
      Vlato0709, 30.01.2020 19:09
    0
    Александр Шевченко, 30.01.2020 18:16
    Когда же я уже вижу пост о том, что кроты вернулись в Донецк, ну или на худой конец в место прописки на данный момент - Мариуполь. Заманали уже гадить в Киеве, Киев не резиновый.
    А тебе что , каши жалко?
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    УАФ– М а ф і я!
      УАФ– М а ф і я!, 30.01.2020 18:22
    +1
    Александр Шевченко, 30.01.2020 18:16
    Когда же я уже вижу пост о том, что кроты вернулись в Донецк, ну или на худой конец в место прописки на данный момент - Мариуполь. Заманали уже гадить в Киеве, Киев не резиновый.
    Когда на Донбассе наступит мир. А произойдёт это когда путлер склеит ласты, то есть нескоро
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 30.01.2020 18:16
    -6
    Когда же я уже вижу пост о том, что кроты вернулись в Донецк, ну или на худой конец в место прописки на данный момент - Мариуполь. Заманали уже гадить в Киеве, Киев не резиновый.
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
      УАФ– М а ф і я!, 30.01.2020 18:22
    +1
    Александр Шевченко, 30.01.2020 18:16
    Когда же я уже вижу пост о том, что кроты вернулись в Донецк, ну или на худой конец в место прописки на данный момент - Мариуполь. Заманали уже гадить в Киеве, Киев не резиновый.
    Когда на Донбассе наступит мир. А произойдёт это когда путлер склеит ласты, то есть нескоро
    Ссылка
    Vlato0709
      Vlato0709, 30.01.2020 19:09
    0
    Александр Шевченко, 30.01.2020 18:16
    Когда же я уже вижу пост о том, что кроты вернулись в Донецк, ну или на худой конец в место прописки на данный момент - Мариуполь. Заманали уже гадить в Киеве, Киев не резиновый.
    А тебе что , каши жалко?
    Ссылка
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