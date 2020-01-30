ВИДЕО. Все голы Динамо на первом турецком сборе

Во время первого учебно-тренировочного сбора в Турции киевское «Динамо» провело 6 контрольных матчей, где забило 12 мячей.
Предлагаем вашему вниманию видео всех голов «Динамо», забитых в этих поединках.
«Динамо» — «Легия» — 1:1 (Цитаишвили, 45)
«Динамо» — «Нефтчи» — 2:1 (Миколенко, 12, Русин 19)
«Динамо» — «Вардар» — 4:0 (Буяльский 5, Сидорчук 7, Дуэлунд 30, Русин 86)
«Динамо» — «Хайдук» — 0:1
«Динамо» — «Динамо-Брест» — 3:0 (Пиварич 22, 36, Дуэлунд 74)
«Динамо» — «Кайрат» — 2:0 (Каргбо 53, 74)
Источник — ФК Динамо Киев
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