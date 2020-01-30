Манчестер Юнайтед проявляет интерес к Рондону

Английский «Манчестер Юнайтед» намерен до закрытия зимнего трансферного окна усилить линию атаки. Одним из вариантов для «красных дьяволов» является 30-летний форвард китайского клуба «Далянь Ифан» Саломон Рондон.

Рондон выступает за «Далянь Ифан» с лета 2019 года, тогда «Вест Бромвич» продал его за 16,5 млн евро. Нынешняя трансферная стоимость нападающего оценивается в 10 млн.

В этом сезоне в 11 матчах китайской Суперлиги Саломон забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт Рондона с «Далянь Ифан» рассчитан до 2022 года.