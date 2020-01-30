Сельта арендовала форварда Локомотива

29-летний нападающий отправляется в клуб Примеры на правах аренды

  • 30.01.2020 23:11
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Сельта арендовала форварда Локомотива
© ФК Локомотив. Федор Смолов

«Сельта» усилила состав форвардом «Локомотива» и сборной России Федором Смоловым. Игрок перешел в клуб из Виго на правах аренды до конца сезона. Летом «Сельта» может выкупить контракт россиянина за шесть миллионов евро.

В нынешнем сезоне Смолов сыграл за «Локомотив» 14 матчей, в которых забил 3 гола.

Отметим, что в «Локомотив» Смолов перешел летом 2018 года из «Краснодара» за 9 миллионов евро. В четвертьфинале чемпионата мира 2018 Смолов не реализовал пенальти «паненкой» в серии послематчевых пенальти в поединке с Хорватией.

«Сельта» ведет борьбу за выживание в Примере. После 21-го тура команда идет на 17-м месте в турнирной таблице.

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Источник — ФК Сельта

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