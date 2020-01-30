Экс-игрок Александрии Микицей перешел в Черноморец

30-летний защитник подписал контракт на полтора года

  • 30.01.2020 16:42
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Экс-игрок Александрии Микицей перешел в Черноморец
© ФК Александрия. Станислав Микицей

«Черноморец» на правах свободного агента подписал защитника Станислава Микицея. Контракт рассчитан на полтора года.

Предыдущим клубом Микицея была латвийская «Елгава», куда он перешел летом прошлого года. В первой половине сезона Микицей провел за «Елгаву» 14 матчей и забил 1 гол.

Микицей большего всего известен по выступлениям за «Александрию» (2012-2019 годы, с перерывом на допинговую дисквалификацию). Также он защищал цвета «Мариуполя» и «Зари».

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Источник — Footboom

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