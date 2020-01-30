Экс-игрок Александрии Микицей перешел в Черноморец

«Черноморец» на правах свободного агента подписал защитника Станислава Микицея. Контракт рассчитан на полтора года.
Предыдущим клубом Микицея была латвийская «Елгава», куда он перешел летом прошлого года. В первой половине сезона Микицей провел за «Елгаву» 14 матчей и забил 1 гол.
Микицей большего всего известен по выступлениям за «Александрию» (2012-2019 годы, с перерывом на допинговую дисквалификацию). Также он защищал цвета «Мариуполя» и «Зари».
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Источник — Footboom
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