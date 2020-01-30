Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «На сборах больше всех понравилась Заря»

Известный тренер похвалил команду Виктора Скрипника

  • 30.01.2020 16:12
  • 1515 просмотров
  • 4 комментария
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «На сборах больше всех понравилась Заря»
© ТК Футбол. Виталий Кварцяный

Экс-тренер «Волыни» Виталий Кварцяный рассказал о том, какая украинская команда ему больше всего понравилась на зимних сборах:

«Наши украинские клубы неплохо выглядят на сборах. Больше всех понравилась «Заря». Все игроки нестандартные, это интересно. Есть левши, есть игроки с интересной, нестандартной манерой. 

Они делают нестандартные ходы, смотрят влево – отдают вправо. Знают, как действовать в экстремальных ситуациях. Многие футболисты играют индивидуально, обостряют. Есть команда, есть лидеры».

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Источник — Трибуна

(7 голосов)

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Комментарии
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 30.01.2020 16:38
    +2
    Надеюсь осенью 2020 увидеть дебют Зари в ЛЧ.
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    zac1310
      zac1310, 30.01.2020 16:28
    -1
    А мясо сырое они едят? Наверное да, иначе Кварц врядле хвалил бы
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    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 16:24
    0
    андрей ильяшенко, 30.01.2020 16:20
    - Дай Заре на трансферы 15-20 мл.$ и в сезоне 20/21 Заря в поле бы могла претендовать на чемпионский титул.
    не могла бы, нет той работы с судьями что была у шахтёра. вы вообще помните как срна пускал слюни на судей, они ещё лет 10 после него отходить будут у психотерапевтов.
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    андрей ильяшенко
      андрей ильяшенко, 30.01.2020 16:20
    +1
    - Дай Заре на трансферы 15-20 мл.$ и в сезоне 20/21 Заря в поле бы могла претендовать на чемпионский титул.
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 30.01.2020 16:38
    +2
    Надеюсь осенью 2020 увидеть дебют Зари в ЛЧ.
    Ссылка
    андрей ильяшенко
      андрей ильяшенко, 30.01.2020 16:20
    +1
    - Дай Заре на трансферы 15-20 мл.$ и в сезоне 20/21 Заря в поле бы могла претендовать на чемпионский титул.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 30.01.2020 16:24
    0
    андрей ильяшенко, 30.01.2020 16:20
    - Дай Заре на трансферы 15-20 мл.$ и в сезоне 20/21 Заря в поле бы могла претендовать на чемпионский титул.
    не могла бы, нет той работы с судьями что была у шахтёра. вы вообще помните как срна пускал слюни на судей, они ещё лет 10 после него отходить будут у психотерапевтов.
    Ссылка
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