Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «На сборах больше всех понравилась Заря»

Экс-тренер «Волыни» Виталий Кварцяный рассказал о том, какая украинская команда ему больше всего понравилась на зимних сборах:
«Наши украинские клубы неплохо выглядят на сборах. Больше всех понравилась «Заря». Все игроки нестандартные, это интересно. Есть левши, есть игроки с интересной, нестандартной манерой.
Они делают нестандартные ходы, смотрят влево – отдают вправо. Знают, как действовать в экстремальных ситуациях. Многие футболисты играют индивидуально, обостряют. Есть команда, есть лидеры».
Источник — Трибуна
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