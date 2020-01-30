ВИДЕО. Сульшер обматерил собственного игрока в матче с Мансити

В Манчестере состоялся второй полуфинальный матч между «Сити» и «Юнайтед» в рамках Кубка английской Лиги.
«Манчестер Сити» выиграл первый матч со счетом 3:1, а в ответном поединке уступил «Манчестер Юнайтед» 0:1. По сумме двух встреч команда Хосепа Гвардиолы вышла в финал, где сыграет с «Астон Виллой».
Наставник МЮ Уле-Гуннар Сульшер обругал матами Джесси Лингарда и пообещал выгнать его с поля.
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Источник — Sport.ua
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