ВИДЕО. Сульшер обматерил собственного игрока в матче с Мансити

Тренеру не понравилась игра Лингарда

  • 30.01.2020 14:19
  • 1639 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Сульшер обматерил собственного игрока в матче с Мансити
© twitter

В Манчестере состоялся второй полуфинальный матч между «Сити» и «Юнайтед» в рамках Кубка английской Лиги.

«Манчестер Сити» выиграл первый матч со счетом 3:1, а в ответном поединке уступил «Манчестер Юнайтед» 0:1. По сумме двух встреч команда Хосепа Гвардиолы вышла в финал, где сыграет с «Астон Виллой».

Наставник МЮ Уле-Гуннар Сульшер обругал матами Джесси Лингарда и пообещал выгнать его с поля.

 

 

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    acfred
      acfred, 30.01.2020 14:38
    0
    они все по своему "Кварцяные", просто оригинал самый уебиидитильный )))
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    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 30.01.2020 14:36
    0
    В каждой стране есть свой Кварцяный))
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    acfred
      acfred, 30.01.2020 14:38
    0
    они все по своему "Кварцяные", просто оригинал самый уебиидитильный )))
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 30.01.2020 14:36
    0
    В каждой стране есть свой Кварцяный))
    Ссылка
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