ВИДЕО. Сульшер обматерил собственного игрока в матче с Мансити

В Манчестере состоялся второй полуфинальный матч между «Сити» и «Юнайтед» в рамках Кубка английской Лиги.

«Манчестер Сити» выиграл первый матч со счетом 3:1, а в ответном поединке уступил «Манчестер Юнайтед» 0:1. По сумме двух встреч команда Хосепа Гвардиолы вышла в финал, где сыграет с «Астон Виллой».

Наставник МЮ Уле-Гуннар Сульшер обругал матами Джесси Лингарда и пообещал выгнать его с поля.