Кубок Испании. Гранада лишь в овертайме сломила сопротивление Бадахоса

В поединке 1/8 финала Кубка Испании по футболу «Гранада» только в дополнительное время смогла забить решающий мяч в ворота «Бадахоса» (3:2). Примечательно, что «Бадахос» выступает в Сегунде В, третьем по силе испанском футбольном дивизионе.

«Бадахос» — «Гранада» — 2:3

Голы: Васкес, 8, Кабальеро, 90 — Мартинес, 1, Сольдадо, 86, Фернандес, 109

«Бадахос»: Гарранчо, Фоби, Васкес, Моргадо, Бикоро (ван Кипперслейс, 90), Маэстре, Траоре, Кабальеро (Абад, 104), Корредера, Горка Сантамария (Канделас, 87), Гусман (Акино, 62).

«Гранада»: Эскандель, Мартинес, Вальехо, Фулькье, Херман Санчес, Пуэртас (Диас, 105), Гоналон, Этеки (Эррера, 56), Вадильо (Мачис, 74), Азиз (Сольдадо, 83), Фернандес.

Предупреждения: Этеки (20), Фоби (49), Гоналон (67), Мачис (79), Сольдадо (89), Эскандель (95), ван Кипперслейс (98), Канделас (100).