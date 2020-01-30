Кубок Испании. Гранада лишь в овертайме сломила сопротивление Бадахоса

Гости с большим трудом вышли в 1/4 финала турнира

  • 30.01.2020 01:34
  • 351 просмотр
  • 0 комментариев
Кубок Испании. Гранада лишь в овертайме сломила сопротивление Бадахоса
© ФК Гранада

В поединке 1/8 финала Кубка Испании по футболу «Гранада» только в дополнительное время смогла забить решающий мяч в ворота «Бадахоса» (3:2). Примечательно, что «Бадахос» выступает в Сегунде В, третьем по силе испанском футбольном дивизионе.

«Бадахос» — «Гранада» — 2:3
Голы: Васкес, 8, Кабальеро, 90 — Мартинес, 1, Сольдадо, 86, Фернандес, 109

«Бадахос»: Гарранчо, Фоби, Васкес, Моргадо, Бикоро (ван Кипперслейс, 90), Маэстре, Траоре, Кабальеро (Абад, 104), Корредера, Горка Сантамария (Канделас, 87), Гусман (Акино, 62).
«Гранада»: Эскандель, Мартинес, Вальехо, Фулькье, Херман Санчес, Пуэртас (Диас, 105), Гоналон, Этеки (Эррера, 56), Вадильо (Мачис, 74), Азиз (Сольдадо, 83), Фернандес.
Предупреждения: Этеки (20), Фоби (49), Гоналон (67), Мачис (79), Сольдадо (89), Эскандель (95), ван Кипперслейс (98), Канделас (100).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности