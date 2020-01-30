В очередном поединке чемпионата Бельгии по футболу «Шарлеруа» дома сыграл вничью с «Брюгге» (0:0).
24-летний украинский защитник «Брюгге» Эдуард Соболь, чей контракт принадлежит донецкому «Шахтеру», вышел на поле в стартовом составе своей команды и провел полный поединок.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
«Шарлеруа» — «Брюгге» — 0:0
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Источник — Футбол 1/Футбол 2
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