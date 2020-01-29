Ман Сити без Зинченко проиграл МЮ, но вышел в финал Кубка Лиги

«Манчестер Сити» снова сыграет в финале турнира

  • 29.01.2020 23:44
  • 2086 просмотров
  • 3 комментария
Ман Сити без Зинченко проиграл МЮ, но вышел в финал Кубка Лиги
© twitter.com/ManCity

В Манчестере состоялся второй полуфинальный матч между «Сити» и «Юнайтед» в рамках Кубка английской Лиги.

«Манчестер Сити» выиграл первый матч со счетом 3:1, а в ответном поединке уступил «Манчестер Юнайтед» 0:1. По сумме двух встреч команда Хосепа Гвардиолы вышла в финал, где сыграет с «Астон Виллой».

Украинец Александр Зинченко провел матч в запасе.

Полуфинал Кубка английской Лиги. Второй матч

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 0:1 (первый матч 3:1)
Гол: Матич, 35

Манчестер Сити: Браво, Уокер, Отаменди, Канселу, Родри, Гюндоган, Де Брюйне (Стоунз, 90), Бернарду Силва (Давид Силва, 66), Марез, Стерлинг, Агуэро (Жезус, 90)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Шоу (Мата, 79), Уильямс, Ван-Биссака, Матич, Фред, Лингард (Перейра, 65), Гринвуд (Джеймс, 46), Марсьяль

Удален: Матич, 78

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Kris Nolty
    online
      Kris Nolty, 29.01.2020 23:59
    +2
    зина все глубже на банке оседает. Женитьба ни к чему хорошему не привела, как и всегда в жизни
    Ссылка
    TarasTaras94
      TarasTaras94, 29.01.2020 23:57
    -1
    UKRAINE FAN, 29.01.2020 23:51
    Игра в исполнении сити
    Ты хотел сказать в исполнении Юнайтед по-моему, забили с единственного момента в матче, сидели у себя на воротах, чудом не пропустили парочку, ещё и удаление в конце. Как ты смотрел этот матч, делая такие выводы?
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    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 29.01.2020 23:51
    +1
    Игра в исполнении сити
    Ссылка
    Kris Nolty
    online
      Kris Nolty, 29.01.2020 23:59
    +2
    зина все глубже на банке оседает. Женитьба ни к чему хорошему не привела, как и всегда в жизни
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 29.01.2020 23:51
    +1
    Игра в исполнении сити
    Ссылка
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