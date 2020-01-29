Ман Сити без Зинченко проиграл МЮ, но вышел в финал Кубка Лиги

В Манчестере состоялся второй полуфинальный матч между «Сити» и «Юнайтед» в рамках Кубка английской Лиги.

«Манчестер Сити» выиграл первый матч со счетом 3:1, а в ответном поединке уступил «Манчестер Юнайтед» 0:1. По сумме двух встреч команда Хосепа Гвардиолы вышла в финал, где сыграет с «Астон Виллой».

Украинец Александр Зинченко провел матч в запасе.

Полуфинал Кубка английской Лиги. Второй матч

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 0:1 (первый матч 3:1)

Гол: Матич, 35

Манчестер Сити: Браво, Уокер, Отаменди, Канселу, Родри, Гюндоган, Де Брюйне (Стоунз, 90), Бернарду Силва (Давид Силва, 66), Марез, Стерлинг, Агуэро (Жезус, 90)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Шоу (Мата, 79), Уильямс, Ван-Биссака, Матич, Фред, Лингард (Перейра, 65), Гринвуд (Джеймс, 46), Марсьяль

Удален: Матич, 78