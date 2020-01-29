Сетьен будет рад, если Барселона успеет подписать форварда

После информации о серьезной травме Луиса Суареса появились слухи о том, что руководство «Барселоны» активно ищет форварда, однако договориться о трансфере пока не удается.

Новый тренер Кике Сетьен, который в прошлом туре Ла Лиги потерпел первое поражение, рассчитывает, что усиление все-таки будет.

«Будет хорошо, если клуб кого-нибудь сумеет подписать. Это интересно. Но я раньше работал в основном в скромных командах, поэтому привык тренировать тех, кто есть в команде».

«А в этой команде собраны великолепные игроки», - считает Сетьен.

«Барселону» связывают с форвардами Родриго, Пьером-Эмериком Обамеянгом, Виллианом, Ришарлисоном и другими.