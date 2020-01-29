Андрей ПЯТОВ: «Единственный плюс Бенфики - у них идет чемпионат»

Вратарь «Шахтера» прокомментировал сборы команды в Турции

  • 29.01.2020 21:33
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  • 2 комментария
Андрей ПЯТОВ: «Единственный плюс Бенфики - у них идет чемпионат»
© shakhtar.com

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов уверен, что «Бенфика», с которой украинская команда сыграет в плей-офф Лиги Европы, имеет лишь одно преимущество.

– Андрей, на что был сделан упор в тренировках этого сбора?
– На все обращали внимание: на тактику, технику. Главное сейчас – тактически подготовиться к встрече с ближайшим соперником, ну и немного в физике прибавить за счет интенсивных тренировок. А в целом все нормально и сборы идут своим чередом.
 
– Можно ли по нагрузкам сравнить эти сборы с предыдущими?
– У каждого наставника свое видение процесса. Мы не бегаем, круги не наматываем, вся работа проходит через упражнения с мячом. Таков сейчас футбол, как и принципы нашего тренерского штаба.
 
– Вратари тоже много тренируются с полевыми, много работают ногами?
– Конечно, как и всегда. Это задача каждого вратаря – играть как последний защитник, что уже не новшество. Мы ведь любим поиграть в футбол! Тренеры подключают нас к упражнениям как нейтральных футболистов, в квадраты играем.

– Приближается противостояние с «Бенфикой» в Лиге Европы. Следите за ее выступлениями?
– Конечно, следим и анализируем. Есть много приложений, где можно скачать и посмотреть игры, обзоры матчей соперника. Думаю, единственный плюс «Бенфики» в том, что у них идет чемпионат, есть официальные встречи, а так наши шансы равны.

Первый матч противостояния состоится 20-го февраля.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    dar veter
      dar veter, 29.01.2020 21:42
    -2
    Вот только троллям антишахтёрским это и молотком отбойным не вдолбить
    Вариантов для общения нет. Проиграет Шахта - гыгыгы. Выиграют вдруг таки - тишина и пальцы в трусах.
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    JulikoB
      JulikoB, 29.01.2020 21:37
    -2
    единственный плюс «Бенфики» в том, что у них идет чемпионат, есть официальные встречи, а так наши шансы равны.
    ---------------------------------------------------
    Мы так и поняли.
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