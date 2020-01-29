Андрей ПЯТОВ: «Единственный плюс Бенфики - у них идет чемпионат»

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов уверен, что «Бенфика», с которой украинская команда сыграет в плей-офф Лиги Европы, имеет лишь одно преимущество.

– Андрей, на что был сделан упор в тренировках этого сбора?

– На все обращали внимание: на тактику, технику. Главное сейчас – тактически подготовиться к встрече с ближайшим соперником, ну и немного в физике прибавить за счет интенсивных тренировок. А в целом все нормально и сборы идут своим чередом.



– Можно ли по нагрузкам сравнить эти сборы с предыдущими?

– У каждого наставника свое видение процесса. Мы не бегаем, круги не наматываем, вся работа проходит через упражнения с мячом. Таков сейчас футбол, как и принципы нашего тренерского штаба.



– Вратари тоже много тренируются с полевыми, много работают ногами?

– Конечно, как и всегда. Это задача каждого вратаря – играть как последний защитник, что уже не новшество. Мы ведь любим поиграть в футбол! Тренеры подключают нас к упражнениям как нейтральных футболистов, в квадраты играем.

– Приближается противостояние с «Бенфикой» в Лиге Европы. Следите за ее выступлениями?

– Конечно, следим и анализируем. Есть много приложений, где можно скачать и посмотреть игры, обзоры матчей соперника. Думаю, единственный плюс «Бенфики» в том, что у них идет чемпионат, есть официальные встречи, а так наши шансы равны.

Первый матч противостояния состоится 20-го февраля.